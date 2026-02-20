Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Кореянка Кім Ґіл Лі виграла золото шорт-треку на дистанції 1500 метрів на Олімпіаді-2026

Микола Літвінов — 20 лютого 2026, 23:28
Кореянка Кім Ґіл Лі виграла золото шорт-треку на дистанції 1500 метрів на Олімпіаді-2026

На зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані завершилися змагання з шорт-треку серед жінок на дистанції 1500 метрів.

Золоту медаль здобула представниця Південної Кореї Кім Ґіл Лі. Її переможний час склав 2:32.076. Зазначимо, що 21-річна кореянка є чемпіонкою світу 2024 року на цій дистанції, а також володаркою Кришталевого глобуса як найкраща шорт-трекістка Світового туру сезону 2023/24.

Крім того, на поточних Олімпійських іграх у Мілані це вже її третя нагорода: раніше вона здобула "золото" в естафеті у складі збірної Південної Кореї на 3000 метрів та "бронзу" на дистанції 1000 метрів.

Срібна нагорода дісталася ще одній спортсменці з Південної Кореї Чхве Мін Джон, яка подолала дистанцію за 2:32.450. Південнокорейці довели загальну кількість своїх нагород на Іграх у Мілані до десяти: на їхньому рахунку тепер 3 золоті, 4 срібні та 3 бронзові медалі. Третє місце виборола американка Корінн Стоддард з результатом 2:32.578.

Олімпійські ігри-2026. Шорт-трек Жінки, 1500 м.

Підсумкові результати:

  1. 🥇 Кім Ґіл Лі (Південна Корея)2:32.076
  2. 🥈 Чхве Мін Джон (Південна Корея)2:32.450
  3. 🥉 Корінн Стоддард (США)2:32.578

Українки в цій дисципліні участі не брали.

Нагадаємо, раніше цього змагального дня розіграли медалі у чоловічій естафеті із шорт-треку на дистанції 5000 метрів. Олімпійськими чемпіонами стала збірна Нідерландів, для якої це вже восьме "золото" на поточних Іграх.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026

Олімпійські ігри 2026

Наречена Джейка Пола виставила на аукціон свій костюм, в якому виграла золото на Олімпіаді
Чоловіча збірна Нідерландів виграла "золото" в естафеті із шорт-треку
Макдевід встановив абсолютний рекорд результативності на Олімпійських іграх
Чоловіча збірна Швейцарії перемогла Норвегію та виборола бронзу в керлінгу на Олімпіаді-2026
Cподіваюся, що скоро зможу вийти з лікарні: Вонн перенесла 6-годинну операцію після травми на OI-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік