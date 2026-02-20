Кореянка Кім Ґіл Лі виграла золото шорт-треку на дистанції 1500 метрів на Олімпіаді-2026

На зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані завершилися змагання з шорт-треку серед жінок на дистанції 1500 метрів.

Золоту медаль здобула представниця Південної Кореї Кім Ґіл Лі. Її переможний час склав 2:32.076. Зазначимо, що 21-річна кореянка є чемпіонкою світу 2024 року на цій дистанції, а також володаркою Кришталевого глобуса як найкраща шорт-трекістка Світового туру сезону 2023/24.

Крім того, на поточних Олімпійських іграх у Мілані це вже її третя нагорода: раніше вона здобула "золото" в естафеті у складі збірної Південної Кореї на 3000 метрів та "бронзу" на дистанції 1000 метрів.

Срібна нагорода дісталася ще одній спортсменці з Південної Кореї Чхве Мін Джон, яка подолала дистанцію за 2:32.450. Південнокорейці довели загальну кількість своїх нагород на Іграх у Мілані до десяти: на їхньому рахунку тепер 3 золоті, 4 срібні та 3 бронзові медалі. Третє місце виборола американка Корінн Стоддард з результатом 2:32.578.

Олімпійські ігри-2026. Шорт-трек Жінки, 1500 м.

Підсумкові результати:

🥇 Кім Ґіл Лі (Південна Корея) – 2:32.076 🥈 Чхве Мін Джон (Південна Корея) – 2:32.450 🥉 Корінн Стоддард (США) – 2:32.578

Українки в цій дисципліні участі не брали.

Нагадаємо, раніше цього змагального дня розіграли медалі у чоловічій естафеті із шорт-треку на дистанції 5000 метрів. Олімпійськими чемпіонами стала збірна Нідерландів, для якої це вже восьме "золото" на поточних Іграх.