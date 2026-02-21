Найгірша Олімпіада в історії: Україна завершила виступи на Іграх без медалей

Для українських спортсменів завершились зимові Олімпійські ігри-2026 і на цих змаганнях "синьо-жовті" встановили національний антирекорд.

Втретє в історії наша країна залишилась без медалей на "Білій" Олімпіаді. Раніше це вже ставалось у 2002 та 2010 роках.

Проте тоді для українських спортсменів найкращими результатами ставали п'яті місця. Цього ж разу найвищою сходинкою стала шоста – у командному фристайлі та в естафеті по санному спорту.

Нагадаємо, що загалом Україна має у своєму активі дев'ять медалей за всю історію зимових Олімпійських ігор. З них три – найвищого ґатунку.

Всі медалі України на зимових Олімпіадах

🥇 "Золото": Оксана Баюл (фігурне катання, ОІ-1994), Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко, Олена Підгрушна (біатлон у жіночій естафеті, ОІ-2014), Олександр Абраменко (фристайл, лижна акробатика, ОІ-2018).

🥈 "Срібло": Олена Петрова (біатлон, індивідуальна гонка, ОІ-1998), Олександр Абраменко (фристайл, лижна акробатика, ОІ-2022).

🥉 "Бронза": Валентина Цербе-Несіна (біатлон, спринт, ОІ-1994), Лілія Єфремова (біатлон, спринт, ОІ-2006), Олена Грушина та Руслан Гончаров (фігурне катання, ОІ-2006), Віта Семеренко (біатлон, спринт, ОІ-2014).

Загалом на ОІ-2026 спортсмени сумарно розіграють 116 комплектів нагород. Останні змагання відбудуться 22 лютого.

Додамо, що на Олімпійських іграх 2026 Україну представляли 46 спортсменів – більше, аніж було у Ліллегаммері-1994, Сочі-2014 та Пхьончангу-2018, де наші олімпійці брали медалі.

Зазначимо, що наразі ще на трасі перебувають українські лижники Дмитро Драгун та Олександр Лісогор, проте реальних шансів на медаль у них немає.