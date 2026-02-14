Гірські лижі. Бразилець Бротен приніс Південній Америці перше в історії золото зимових Олімпіад

Бразильський гірськолижник Лукас Бротен став олімпійським чемпіоном у гігантському слаломі. Це перша медаль зимових Олімпійських ігор в історії Бразилії та Південної Америки загалом.

Бротен завдяки геніальній першій спробі на 0,58 секунди випередив зіркового швейцарця Марко Одерматта, який завершив свої виступи на Олімпіаді-2026 без золота. Бронзу завоював ще один представник Швейцарії, Лоїк Мейяр.

Підсумкові результати:

У неділю, 15 лютого, у гірських лижах на Олімпіаді-2026 буде розіграно ще один комплект нагород – у жіночому гіганті. Початок першої спроби – об 11:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше жіночий супергігант на Олімпіаді в Кортіні виграла господарка змагань, італійка Федеріка Бріньоне.