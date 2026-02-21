Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Лижні гонки. Клебо став абсолютним чемпіоном Олімпіади-2026

Олег Дідух — 21 лютого 2026, 14:10
Йоханнес Клебо
Норвезький лижник Йоханнес Клебо завоював золото зимових Олімпійських ігор 2026 року в марафоні – масстарті на 50 км класикою. Він випередив двох партнерів по команді – Мартіна Льовстрьома Ньєнгета та Еміля Іверсена.

Для Клебо це сумарно одинадцяте олімпійське золото в кар'єрі. На Іграх 2026 року він став першим лижником у історії, який завоював 6 золотих медалей із 6 можливих. Минулого року на чемпіонаті світу в Тронхеймі йому підкорилося аналогічне досягнення.

Збірну України в цьому виді програми представляли два спортсмени – Олександр Лісогор і Дмитро Драгун. Вони посіли 40 і 43 місця відповідно.

Підсумкові результати:

Програма Олімпіади-2026 завершиться в неділю, 22 лютого, жіночим марафоном. Початок гонки – об 11:00 за київським часом.

