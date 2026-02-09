Фон Алльмен міг завершити кар'єру в 17 років через смерть батька, а став першим дворазовим чемпіоном Олімпіади-2026

Олімпійські ігри завжди народжують нових героїв. На Іграх-2026 в Італії одним із них уже став Франьо Фон Алльмен. Саме він став першим чемпіоном Олімпіади-2026, у суботу вигравши швидкісний спуск на легендарній трасі в Борміо.

Всього через два дні Франьо повернувся на легендарну "Стельвіо". Як виявилося – для того, щоби взяти ще одне золото та стати першим мультичемпіоном Ігор 2026 року. У понеділок, 9 лютого, вперше в історії зимових Олімпіад було розіграно комплект нагород у новому виді програми – командній комбінації.

Шанси Фон Алльмена на золото видавалися невисокими. Тренерський штаб збірної Швейцарії відправив найкращого слаломіста команди, Лоїка Мейяра, в пару до зіркового Марко Одерматта, а сам Франьо отримав у напарники другого номера слаломної частини команди, Тангі Нефа.

Сам Фон Алльмен швидкісний спуск пройшов трішки слабкіше, ніж двома днями раніше – четвертий результат, який здавалося б, робив шанси на золото ще нижчими. Проте в слаломі Неф видав заїзд усього свого життя та приніс собі та Франьо доволі несподіване золото, у той час як Одерматт і Мейяр розділили срібло з австрійським дуетом Вінсент Кріхмайр/Мануель Феллер.

Франьо Фон Алльмен Getty Images

Проте мало хто знає, що усіх цих успіхів Фон Алльмена могло і не бути. Гірськолижний спорт – заняття не з дешевих, і для того, щоби досягнути такого високого рівня, потрібно чимало інвестицій. Для Франьо головною підтримкою – як моральною, так і фінансовою – завжди був батько. Проте, коли майбутньому герою Олімпіади було всього 17 років, батько несподівано помер.

Це стало важким ударом для Фон Алльмена. В тому числі й фінансово: грошей на продовження занять гірськолижним спортом на серйозному рівні у сім'ї просто не було. Подальша кар'єра майбутнього чемпіона висіла на волосині. Проте в критичний момент родині Франьо прийшла в голову ідея спробувати зібрати необхідну суму в 16 тисяч швейцарських франків за допомогою краудфандінгу.

Як не дивно, затія спрацювала – зібрати потрібні кошти вдалося. У наступному зимовому сезоні Фон Алльмен почав демонструвати все кращі результати на юнацьких змаганнях. На успіхи хлопця звернули увагу тренери молодіжної збірної, і Франьо став її членом. Збирати гроші за допомогою краудфадінгу більше не доводилося – тепер талановитого спортсмена фінансувала Лижна федерація Швейцарії.

Доволі швидко виявилося, що Франьо – дуже вдала інвестиція. В 2022 році Фон Алльмен заявив про себе як про майбутню зірку гірськолижного спорту, завоювавши три срібла на юніорському чемпіонаті світу. Тренери національної збірної не могли не звернути увагу на такі успіхи хлопця з Больтігена, і вже за рік у американському Аспені він дебютує на Кубку світу.

Франьо Фон Алльмен Getty Images

Менш ніж за рік, у січні 2024 року, у німецькому Гарміш-Партенкірхені Фон Алльмен вперше в кар'єрі піднімається на подіум на Кубку світу. Лише у 12-й гонці на елітному рівні – дуже рано як для швидкісних дисциплін, де неможливо досягати успіхів без досвіду.

Той результат не був випадковим. У сезоні-2023/24 Фон Алльмен сумарно тричі фінішував у топ-10. А уже в наступній зимовій кампанії трапився справжній прорив на елітний рівень. Перша перемога прийшла саме там, де Франьо і мріяв її здобути – вдома, у Венгені, на легендарному "Лауберхорні".

Культова траса, один із найпрестижніших етапів сезону. На "Лауберхорні" Фон Алльмен піднімався на подіум у гіганті ще в 12-річному віці на юнацьких змаганнях. Сюди він щороку приїжджав разом із однокласниками в якості глядача, щоби повболівати за своїх кумирів.

У тому ж сезоні Франьо стає дворазовим чемпіоном світу – він перемагає в тих же дисциплінах, що і на Олімпіаді-2026. Боротися за перемоги на найпрестижніших стартах сезону йому доводиться, зокрема, і з партнером по команді та головною зіркою всього швейцарського спорту, Марко Одерматтом.

Попри суперництво на трасі, стосунки в них чудові. Франьо працює з тренером Одерматта з фізпідготовки, Габріелем Гвердером – саме це і стало однією з причин стрімкого злету в кар'єрі 24-річного швейцарця.

Сам Одерматт – методичний і розсудливий спортсмен. Він веде свій щоденник гонок і виступає за максимально науковий підхід у спорті. Фон Алльмен же – повна протилежність.

"Він – шалений хлопець. Франьо багато не думає, він просто йде на максимальній швидкості. Якщо все йде добре – він може виграти будь-яку гонку", – розповідає Марко.

Не зважаючи на дружні стосунки, готельні номери під час змагань Одерматт і Фон Алльмен не ділять. Причина проста – Франьо дуже гучно хропе.

Франьо Фон Алльмен instagram.com/franjo_v_allmen

"Не знаю нікого, хто хропів би настільки гучно, як Франьо", – стверджує його партнер по команді Стефан Рогентен.

Сам Фон Алльмен від цієї особливості свого організму отримує лише вигоду:

"Через те, що я так гучно хроплю, ніхто не хоче жити зі мною в одній кімнаті. Тому я насолоджуюся одиночними номерами", – каже швейцарець.

Яким би шаленим не був Фон Алльмен на трасі, в житті він зовсім інший. Рання втрата батька та гірськолижна кар'єра, що висіла на волосині, змусила його задумуватися про запасні варіанти: Франьо став дипломованим теслею.

Франьо Фон Алльмен Instagram

"Я ніколи не був повністю зосередженим на спорті. Мені довелося пройти значно важчий шлях, і це зробило мене сильнішим", – зізнається зірковий спортсмен.

На щастя, цей план "Б" в житті Фон Алльмена не знадобився – він став зіркою гірськолижного спорту. Можна не сумніватися в тому, що Олімпіада-2026 зробить його національним героєм у Швейцарії, там гірськолижний спорт – це друга релігія. Тим більше, що полювання Франьо на медалі ще не завершилося: 11 лютого він вийде на старт супергіганта, де також буде одним із головних фаворитів.