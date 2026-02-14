30 секунд з однією лижею. Андерссон зазнала епічного падіння під час естафети на Олімпіаді 2026

Дворазова срібна призерка Олімпійських ігор 2026 року Ебба Андерссон зазнала двох падінь під час другого етапу жіночої естафети з лижних гонок.

Особливо складним виявилося друге падіння. Спортсменка втратила лижу, яка стала непридатною для продовження гонки.

Наступні 30 секунд вона була змушена долати дистанцію з однією лижею, поки представники команди не змогли допомогти їй.

Через це шведки опустилися на восьму позицію. За наступні два етапи зіркові Фріда Карлссон та Йонна Сундлінг зуміли вивести команду на другу сходинку.

Перемогла команда Норвегії, яка випередила шведок на 50,9 секунди.

За кар'єру Ебба також здобувала медалі на Іграх 2018 та 2022 років. У Південній Кореї вона виборола "срібло", а в Пекіні – "бронзу". Символічно, що ці нагороди Андерссон здобула саме в естафеті.

На Олімпійських іграх шведка двічі ставала срібною призеркою, поступившись у скіатлоні та індивідуальній гонці Фріді Карлссон.