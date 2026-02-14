Українська правда
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

30 секунд з однією лижею. Андерссон зазнала епічного падіння під час естафети на Олімпіаді 2026

Руслан Травкін — 14 лютого 2026, 14:39
30 секунд з однією лижею. Андерссон зазнала епічного падіння під час естафети на Олімпіаді 2026
Ебба Андерссон
Instagram

Дворазова срібна призерка Олімпійських ігор 2026 року Ебба Андерссон зазнала двох падінь під час другого етапу жіночої естафети з лижних гонок.

Особливо складним виявилося друге падіння. Спортсменка втратила лижу, яка стала непридатною для продовження гонки. 

Наступні 30 секунд вона була змушена долати дистанцію з однією лижею, поки представники команди не змогли допомогти їй.

Через це шведки опустилися на восьму позицію. За наступні два етапи зіркові Фріда Карлссон та Йонна Сундлінг зуміли вивести команду на другу сходинку.

Перемогла команда Норвегії, яка випередила шведок на 50,9 секунди.

За кар'єру Ебба також здобувала медалі на Іграх 2018 та 2022 років. У Південній Кореї вона виборола "срібло", а в Пекіні – "бронзу". Символічно, що ці нагороди Андерссон здобула саме в естафеті.

На Олімпійських іграх шведка двічі ставала срібною призеркою, поступившись у скіатлоні та індивідуальній гонці Фріді Карлссон.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Лижі Олімпійські ігри Ебба Андерссон

Ебба Андерссон

