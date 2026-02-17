Мати двох глухих дітей на своїй п'ятій Олімпіаді нарешті завоювала золоту медаль

Американка Елана Маєрс Тейлор стала олімпійською чемпіонкою Мілана у монобобі. Для 41-річної спортсменки це перше "золото" за кар'єру на ОІ. Бобслеїстка вп'яте змагається на Олімпіаді.

Про це пише The Guardian.

Елана вперше взяла участь у Олімпіаді 2010 року у Ванкувері, і з того часу вона виграла три срібні та дві бронзові медалі у двох дисциплінах: монобобі та бобслеї-двійках.

Маєрс Тейлор була найуспішнішою темношкірою спортсменкою на зимових Олімпійських іграх ще до цієї перемоги, а також є чотириразовою чемпіонкою світу.

Ця олімпійська медаль для неї шоста, що дозволило зрівнялася з ковзаняркою Бонні Блер за найбільшою кількістю медалей серед американок за кар'єру на зимових Олімпійських іграх.

Look at what it means! ❤️



41-year-old Elana Meyers Taylor celebrates with her two sons after claiming her first Olympic Gold medal in her fifth games 🙌 pic.twitter.com/1PxqaIQPjQ — TNT Sports (@tntsports) February 16, 2026

Елана через вагітність двічі робила паузу в кар'єрі. Вона народила сина Ніко у 2020 році, на початку пандемії COVID-19. Ніко народився із синдромом Дауна.

Її другий син, Ной, народився у 2022 році. Обидві дитини мають глухоту.

From @TheAthletic: Team USA's Elana Meyers Taylor is 41 years old, with an all-time great bobsledding career already to her name. She is a mother twice over, with two deaf sons under the age of 5. And now she's an Olympic gold medalist. https://t.co/5VNzCFY8Tb pic.twitter.com/vOtIEOmnfl — The New York Times (@nytimes) February 16, 2026

У 2018 році Маєрс Тейлор оголосила, що після смерті пожертвує свій мозок на дослідження струсу мозку та різних травм, щоб допомогти розширити вивчення лікувань для майбутніх спортсменок.

