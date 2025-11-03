Падіння французької зірки біатлону: як Жюлія Сімон опинилася в центрі кримінального скандалу

Володарка Великого кришталевого глобуса та десятиразова чемпіонка світу Жюлія Сімон виявилася винною у шахрайстві з банківськими картками колег. Намагаємося розібратися, що могло спонукати її до злочинних дій та які в неї перспективи виступити на Олімпійських іграх 2026.

Французький біатлон, який протягом десятиліть був яскравим прикладом стабільності й командної солідарності, несподівано опинився в епіцентрі суспільного резонансу через позаспортивний скандал.

Одна з найуспішніших спортсменок збірної, володарка Великого кришталевого глобуса Жюлія Сімон, стала фігуранткою кримінальної справи, яка сколихнула не лише спортивну спільноту, а й широку громадськість. Після кількох місяців слідства суд у французькому Альбервілі визнав її винною у шахрайстві з банківськими картками колег по команді.

Скандал, що почався з кількох незначних транзакцій, переріс у гучну справу, яка поставила під сумнів не лише репутацію спортсменки та її подальшу кар'єру, а й принципи довіри всередині команди. Як успішна біатлоністка з бездоганним спортивним минулим опинилася в ролі обвинуваченої, та чи може ця історія мати психологічне, а не суто кримінальне пояснення?

"Чемпіон" спробував розібратися у справі, яка може дорого коштувати французькій збірній напередодні Олімпійських ігор 2026.

***

Початок скандалу

Жюлія Сімон та Жюстін Бреза-Буше добре знали одна одну з дитячого віку, проте в серпні 2022 року сталася ситуація, яка зруйнувала їхні товариські стосунки та дала початок кримінальному розслідуванню. Під час навчально-тренувального збору в Норвегії, за заявами постраждалих, Сімон здійснила кілька онлайн-покупок з використанням банківських карток членів команди.

Зокрема, Жюлія розрахувалася банківською карткою Бреза-Буше для оформлення підписки на VPN вартістю €91, придбала камеру GoPro на суму понад €2 400, поцупила купюру номіналом €20, а також здійснила покупки на сайті Shein за допомогою картки фізіотерапевтки збірної приблизно на €20.

Жюлія Сімон та Жюстін Бреза-Буше під час естафети на чемпінаті світу 2025 Getty Images

Ба більше, з картки медичної працівниці Сімон також спробувала замовити одяг на сайті Zalando, однак банк не пропустив дану транзакцію в розмірі €375 через перевищення ліміту. Суми відносно немаленькі, проте на фоні заощаджень Жюлії вони все ж виглядають дріб'язково. Влітку 2022 року, коли відбулася вся ця історія, Сімон мала на власному банківському рахунку близько 320 тисяч євро – тобто збитки, яких зазнали її колеги, становили менш як 1% від її капіталу.

Наприкінці 2022 року надійшла перша офіційна скарга до правоохоронних органів, що формально запустило слідчі дії. До весни 2023 року до провадження приєдналася ще одна скарга, і справа отримала подальший розвиток: були опитані свідки, перевірені платіжні дані й адреси доставки замовлень, робота велася за участі регіональних підрозділів жандармерії та слідчих органів.

Цікаво, що саме в цей період Сімон проводила свій найкращий сезон у кар'єрі. В березні 2023 року вона виграла Великий кришталевий глобус, який підтверджував статус найкращої біатлоністки планети, а за місяць до того Жюлія стала чемпіонкою світу в гонці переслідування. Тоді багатьом уболівальникам здавалося, що її подальше майбутнє буде безхмарним, однак позаспортивні проблеми не могли минути безслідно.

У жовтні 2023 року Жюлію запросили на допит у поліцію. Там її утримували кілька годин, після чого відпустили. На цьому етапі спортсменка категорично заперечувала свою причетність, заявляючи, що її особисті дані могли бути використані третіми особами, і повідомляла про намір врегулювати питання мирно: з її слів, вона передала банку розписку про добровільне повернення коштів одній із постраждалих, щоб закрити інцидент. Її захист наполягав, що прямих доказів особистої причетності до неправомірних транзакцій немає.

Попри скандал, інформація про який активно тиражувалася не лише у французьких, а й у світових ЗМІ, Жюлія Сімон продовжувала виступати, в тому числі й в естафетних гонках разом із Жюстін Бреза-Буше. І хоча виграти ще один Великий кришталевий глобус обвинувачуваній не вдалося, за час розгляду справи вона здобула 8 золотих медалей чемпіонатів світу. Тож катастрофічних наслідків для її кар'єри до цього моменту не було, однак зараз все може змінитися.

Жюлія Сімон Nordic Magazine

Визнання злочину й вирок

23-24 жовтня 2025 року в Альбервілі відбулися судові слухання, на яких спортсменка, яка раніше заперечувала звинувачення, визнала факти, що їй інкримінували. Водночас вона запевнила, що не пам’ятає деталей своїх дій:

"Я визнаю факти. Я охоплена панікою, згорнулася в собі, коли мені про це повідомили у федерації. Я не можу це пояснити, я не можу уявити себе, яка робить ці дії. Я не можу усвідомити.

У моїх діях немає фінансової мотивації. Сьогодні я живу день за днем, адже перебування перед вами матиме наслідки для моєї кар’єри. Це смішно й абсурдно, бо мені це не було потрібно".

У підсумку суд визнав Жюлію Сімон винною у вчиненні крадіжки та шахрайства з чужими картками. Їй призначили покарання у вигляді трьох місяців позбавлення волі умовно з відстроченням виконання вироку, штраф у розмірі 15 000 євро та врахували під час ухвалення рішення пом’якшувальні обставини: визнання провини, відшкодування збитків і співпрацю зі слідством.

Реакція федерації

Одразу після оголошення вироку Федерація лижного спорту Франції повідомила, що бере рішення суду до уваги й найближчим часом ухвалить внутрішнє рішення щодо спортивного статусу Сімон. Федерація підкреслила, що впродовж розслідування намагалася зберегти стабільність у команді, але тепер Національна дисциплінарна комісія має визначити подальші кроки й майбутнє скандальної біатлоністки.

Згодом стало відомо, що постраждали від дій Жюлії не лише Бреза-Буше та фізіотерапевтка. У сестер Анаїс Шевальє-Буше та Хло Шевальє зникали особисті речі та купюра номіналом у €50, Каролін Коломбо втрачала невелику суму готівки, а Лу Жанмонно повідомила про крадіжку речей під час спільного з Сімон проживання в кімнаті. Проте всі вони вирішили не подавати жодних судових позовів.

Враховуючи, що Жюлія Сімон не є бідною людиною та не стикається з фінансовими проблемами, цілком можливо, що за епізодами з її участю може стояти клептоманія – психічний розлад, який характеризується імпульсивним поєднанням непереборного потягу до крадіжки й почуття полегшення після скоєння, проте жодних підтверджень наявності цього діагнозу в біатлоністки немає.

Жюлія Сімон NordicFocus

У спорті були випадки, коли успішні люди скочувалися на дно. Зокрема, наймолодший в історії абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон, який після стрімкого злету втратив мільйони доларів через фінансові махінації свого оточення, судові справи й роки розгульного існування, у певний момент оголосив банкрутство та пережив глибоку особисту кризу. Дворазовий чемпіон НБА Ламар Одом також мав усе для комфортного життя, однак у 2015 році опинився в комі після передозування наркотиків і тривалий час боровся із залежністю та депресією.

Ціна репутації

Хочеться вірити, що Жюлія Сімон до подібних проблем не скотиться, однак наслідки для її кар'єри судовий вирок точно матиме. Тепер її участь в Олімпійських іграх 2026, що відбудуться в лютому наступного року в італійських Мілані та Кортіні, під величезним питанням. Попри те, що Жюлія на головний старт чотириріччя достроково кваліфікувалася.

"Чи вплине це на французьку команду? Думаю, так – було б дивно, якби ні. Очевидно, що в команді існує конфлікт, і це не та атмосфера, в якій я хотів би бути частиною", – висловився біатлоніст збірної Швеції Себастьян Самуельссон.

Навіть після сплати штрафу та відбуття умовного терміну, на відновлення репутації та довіри в середині команди піде дуже значний час, а регламент французької федерації передбачає санкції, що варіюються від попередження до повного відсторонення. Яке рішення буде ухвалено – дізнаємось вже незабаром.

Одне можна сказати напевно: без Сімон чинним чемпіонкам світу буде дуже непросто боротися за олімпійське золото в естафетних гонках, тому знайти оптимальне розв'язання проблеми – завдання із зірочкою для керівників французького біатлону.