Італійська шорт-трекістка стала першою жінкою в історії, яка виборола медалі на шести Олімпійських іграх поспіль

Італійська шорт-трекістка Аріанна Фонтана встановила унікальний світовий рекорд, ставши першою жінкою в історії, яка вигравала олімпійські медалі на шести Олімпійських іграх поспіль.

Це досягнення підкорилося їй після того, як вона виграла бронзу, а потім стала чемпіонкою ОІ-2026 у змішаній естафеті. Загалом це для неї 12-та олімпійська медаль.

Так, у 2006 та 2010 вона була бронзовою призеркою, у 2014 здобула срібло та дві бронзові медалі, у 2018 вона зібрала повний комплект нагород, у 2022 в її активі золото та дві срібних медалі, ну і на Олімпійських іграх-2026 35-річна спортсменка стала бронзовою призеркою в естафеті та чемпіонкою в міксті.

Як відомо, у фіналі "Б", де змагалися невдахи півфінальних заїздів, був побитий олімпійський рекорд. Нідерландські ковзаняри пробігли естафету за 2:35.537, перевершивши результат "золотого" фіналу.

