Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Італійська шорт-трекістка стала першою жінкою в історії, яка виборола медалі на шести Олімпійських іграх поспіль

Олексій Мурзак — 10 лютого 2026, 20:49
Італійська шорт-трекістка стала першою жінкою в історії, яка виборола медалі на шести Олімпійських іграх поспіль
Аріанна Фонтана
Getty Images

Італійська шорт-трекістка Аріанна Фонтана встановила унікальний світовий рекорд, ставши першою жінкою в історії, яка вигравала олімпійські медалі на шести Олімпійських іграх поспіль.

Це досягнення підкорилося їй після того, як вона виграла бронзу, а потім стала чемпіонкою ОІ-2026 у змішаній естафеті. Загалом це для неї 12-та олімпійська медаль.

Так, у 2006 та 2010 вона була бронзовою призеркою, у 2014 здобула срібло та дві бронзові медалі, у 2018 вона зібрала повний комплект нагород, у 2022 в її активі золото та дві срібних медалі, ну і на Олімпійських іграх-2026 35-річна спортсменка стала бронзовою призеркою в естафеті та чемпіонкою в міксті.

Як відомо, у фіналі "Б", де змагалися невдахи півфінальних заїздів, був побитий олімпійський рекорд. Нідерландські ковзаняри пробігли естафету за 2:35.537, перевершивши результат "золотого" фіналу.

Слідкуйте за текстовою трансляцією четвертого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Шорт-трек Олімпійські ігри-2026

Шорт-трек

Рекорди на Олімпіаді-2026, Лердам – серед зірок: що треба знати про ковзанярський спорт і шорт-трек
Сидьорко: Тренуватися з юніорською збірною Польщі краще, ніж з нашою
Абсолютна несподіванка: Сидьорко – про емоції від ролі прапороносиці на відкритті ОІ-2026
Україна виборола ще три ліцензії на зимові Олімпійські ігри
Олімпійський призер отримав термін за ненавмисне вбивство дружини

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік