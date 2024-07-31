Париж-2024. День 5. Текстова трансляція

31 липня, у четвертий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 18 комплектів медалей у 10 видах спорту.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Зазначимо, що бейтинговий оператор Фавбет вважає, що український жіночий екіпаж байдарки-четвірки має хороший шанс завоювати медаль у Парижі:

Україна завоює медаль будь-якого ґатунку — 2,00;

Україна не завоює медаль — 1,72;

Україна виграє Олімпіаду в байдарці-четвірці — 10,00;

Україна не виграє Олімпіаду в байдарці-четвірці — 1,02.