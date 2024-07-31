Париж-2024. День 5. Текстова трансляція
31 липня, у четвертий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 18 комплектів медалей у 10 видах спорту.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.
Зазначимо, що бейтинговий оператор Фавбет вважає, що український жіночий екіпаж байдарки-четвірки має хороший шанс завоювати медаль у Парижі:
- Україна завоює медаль будь-якого ґатунку — 2,00;
- Україна не завоює медаль — 1,72;
- Україна виграє Олімпіаду в байдарці-четвірці — 10,00;
- Україна не виграє Олімпіаду в байдарці-четвірці — 1,02.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.