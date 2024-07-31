Абдураімов поступився болгарину на старті Олімпійських ігор-2024

Український боксер Айдер Абдураімов зазнав поразки від представника Болгарії Хав’єра Ібаньєса Діаса в 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024 у ваговій категорії до 57 кілограмів.

Всі судді одноголосно віддали перемогу досвідченому болгарину.

Нагадаємо, в боксі Україна була представлена трьома спортсменами. Окрім Абдураімова, одразу ж вилетів Дмитро Ловчинський, залишився лише Олександр Хижняк, який у чвертьфіналі зустрінеться з бразильцем Вандерлі Перейрою.