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Ковтун остановился в шаге от медали Олимпийских игр в Париже, Верняев — 8

Станіслав Лисак — 31 июля, 21:12
Ковтун остановился в шаге от медали Олимпийских игр в Париже, Верняев — 8

Украинский гимнаст Илья Ковтун занял четвертую позицию на Олимпийских играх-2024 в личном многоборье, другой украинец Олег Верняев стал восьмым.

20-летний черкасец набрал 86,165 балла за 6 снарядов, а олимпийский чемпион Рио-2016 — 84,399.

Золотую медаль завоевал японский гимнаст Шинносуке Ока. Второе и третье место завоевали китайцы Сяо Жотен и Чжан Ботен соответственно.

Начали украинцы с упражнений на коне, где удалось лучше выступить Верняеву. 30-летний гимнаст заработал 14,833 балла, Ковтун — 14,633. На кольцах нашим спортсменам не удалось набрать столь много баллов — 13,533 для Олега и 13,333 для Ильи. Опорный скачок обоим нашим гимнастам удался лучше. Верняев получил 14,400, а Ковтун – 14,266. После трех снарядов, то есть экватора соревнований, Олег Верняев шел вторым, отставая на одну десятую от японца Ока Шинносуке. Илья Ковтун разместился на четвертой строчке с 42,232 балла.

Выступление Ильи Ковтуна на коне

Выступление Ильи Ковтуна на коне

Getty Images

Началась вторая половина соревнований для украинских гимнастов из коронных параллельных брусьев, где оба продемонстрировали невероятное выступление. Ковтун заработал 15,400 баллов, а Верняев — 15,000. Поперечина не очень удалась Олегу — 12,700. 20-летний Ковтун получил 13,833 за это упражнение. В преддверии решающего этапа Илья уступал Оке Шинносуке, а также двум китайцам Чжан Бохену и Сяо Жотену. Олег Верняев откатился на седьмую ступеньку.

Последним снарядом были свободные упражнения. Илья Ковтун отлично выполнил свою программу и получил 14,700 балла.

1. 🥇 Шинносуке Ока (Япония) — 86,832

2. 🥈 Чжан Ботенг (Китай) — 86,599

3. 🥉 Сяо Жотен (Китай) — 86,364

4. Илья Ковтун (Украина) — 86,165

...

8. Олег Верняев (Украина) — 84, 399

Напомним, что Верняев является двукратным призером Олимпийских игр. В Рио-2016 уроженец Донецка завоевал золото на параллельных брусьях и серебро в многоборье. Также Олег является многократным призером чемпионатов мира, в частности, он получал золото на параллельных брусьях в китайском Наннине-2014.

Для Ильи Ковтуна это вторые Олимпийские игры. 20-летний гимнаст занял седьмое место в командном первенстве в Токио-2020 (соревнования состоялись в 2021 году), а также стал одиннадцатым в одиночном многоборье. Черкасец является двукратным призером чемпионатов мира – серебро 2023 года в бельгийском Антверпене и бронза 2021-го в Китакюсю (Япония).

Для обоих украинцев эта Олимпиада еще не завершена, они вышли в два финала ОИ-2024 на отдельных снарядах. Илья и Олег вместе квалифицировались в финал в упражнениях на параллельных брусьях, а также Ковтун сразится за медали в свободных упражнениях, а Верняев в упражнениях на коне.

Еще два украинских гимнаста Назар Чепурный и Игорь Радивилов будут соревноваться в опорном прыжке.

Накануне мужская украинская команда в составе Радомира Стельмаха, Назара Чепурного, Олега Верняева и Ильи Ковтуна заняла 5 место в командном многоборье с результатом 254,761 балла.

Чемпион проводит текстовую трансляцию пятого соревновательного дня Олимпийских игр в Париже.

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