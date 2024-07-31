Ковтун остановился в шаге от медали Олимпийских игр в Париже, Верняев — 8

Украинский гимнаст Илья Ковтун занял четвертую позицию на Олимпийских играх-2024 в личном многоборье, другой украинец Олег Верняев стал восьмым.

20-летний черкасец набрал 86,165 балла за 6 снарядов, а олимпийский чемпион Рио-2016 — 84,399.

Золотую медаль завоевал японский гимнаст Шинносуке Ока. Второе и третье место завоевали китайцы Сяо Жотен и Чжан Ботен соответственно.

Начали украинцы с упражнений на коне, где удалось лучше выступить Верняеву. 30-летний гимнаст заработал 14,833 балла, Ковтун — 14,633. На кольцах нашим спортсменам не удалось набрать столь много баллов — 13,533 для Олега и 13,333 для Ильи. Опорный скачок обоим нашим гимнастам удался лучше. Верняев получил 14,400, а Ковтун – 14,266. После трех снарядов, то есть экватора соревнований, Олег Верняев шел вторым, отставая на одну десятую от японца Ока Шинносуке. Илья Ковтун разместился на четвертой строчке с 42,232 балла.

Выступление Ильи Ковтуна на коне Getty Images

Началась вторая половина соревнований для украинских гимнастов из коронных параллельных брусьев, где оба продемонстрировали невероятное выступление. Ковтун заработал 15,400 баллов, а Верняев — 15,000. Поперечина не очень удалась Олегу — 12,700. 20-летний Ковтун получил 13,833 за это упражнение. В преддверии решающего этапа Илья уступал Оке Шинносуке, а также двум китайцам Чжан Бохену и Сяо Жотену. Олег Верняев откатился на седьмую ступеньку.

Последним снарядом были свободные упражнения. Илья Ковтун отлично выполнил свою программу и получил 14,700 балла.

1. 🥇 Шинносуке Ока (Япония) — 86,832

2. 🥈 Чжан Ботенг (Китай) — 86,599

3. 🥉 Сяо Жотен (Китай) — 86,364

4. Илья Ковтун (Украина) — 86,165

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8. Олег Верняев (Украина) — 84, 399

Напомним, что Верняев является двукратным призером Олимпийских игр. В Рио-2016 уроженец Донецка завоевал золото на параллельных брусьях и серебро в многоборье. Также Олег является многократным призером чемпионатов мира, в частности, он получал золото на параллельных брусьях в китайском Наннине-2014.

Для Ильи Ковтуна это вторые Олимпийские игры. 20-летний гимнаст занял седьмое место в командном первенстве в Токио-2020 (соревнования состоялись в 2021 году), а также стал одиннадцатым в одиночном многоборье. Черкасец является двукратным призером чемпионатов мира – серебро 2023 года в бельгийском Антверпене и бронза 2021-го в Китакюсю (Япония).

Для обоих украинцев эта Олимпиада еще не завершена, они вышли в два финала ОИ-2024 на отдельных снарядах. Илья и Олег вместе квалифицировались в финал в упражнениях на параллельных брусьях, а также Ковтун сразится за медали в свободных упражнениях, а Верняев в упражнениях на коне.

Еще два украинских гимнаста Назар Чепурный и Игорь Радивилов будут соревноваться в опорном прыжке.

Накануне мужская украинская команда в составе Радомира Стельмаха, Назара Чепурного, Олега Верняева и Ильи Ковтуна заняла 5 место в командном многоборье с результатом 254,761 балла.

Чемпион проводит текстовую трансляцию пятого соревновательного дня Олимпийских игр в Париже.