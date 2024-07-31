Фото дня. Бразильський серфінгіст встановив рекорд Олімпійських ігор

Бразильський серфінгіст Габріель Медіна вийшов до чвертьфіналу Олімпійських ігор, перемігши японця Каноа Ігараші.

Медіна встановив олімпійський рекорд, отримавши найбільший бал в історії одиночної хвилі — 9,90 з 10.

Фотографи, що перебували на човні поруч з плавцем, зуміли зафіксувати неймовірний знімок, на якому Медіна летить над водою разом з дошкою та вказує пальцем угору, вказуючи на свою перемогу.

Зазначимо, що чвертьфінальні поєдинки в серфінгу відбудуться завтра, 1 серпня. Медіна зустрінеться зі своїм земляком Жуаном Чіанкою

Змагання з серфінгу на літніх Олімпійських іграх 2024 триваютьз 27 липня до 5 серпня 2024 біля узбережжя Теахупоо (Таїті, Французька Полінезія). Загалом у змаганнях на короткій дошці візьмуть участь 48 серфінгістів (по 24 кожної статі), що на 8 більше, ніж на літніх Олімпійських іграх 2020.