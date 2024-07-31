Аргентина здобула перше олімпійське золото за останні 8 років

Аргентинський спортсмен Хосе Торрес Жиль на Олімпійських іграх-2024 приніс своїй країні перше олімпійське золото за вісім років.

Цю медаль він здобув у BMX-фрістайлі у дисципліні парк. Срібло завоював Кіран Райллі із Великої Британії, а замкнув трійку призерів француз Антоні Жанжан.

🥇 Хосе Торрес Жиль (Аргентина) — 94,82 🥈 Кіран Райллі (Велика Британія) — 93,91 🥉 Антоні Жанжан (Франція) — 93,76

Зазначимо, що золото у цій дисципліні серед жінок здобула 18-річна китаянка Ден Явен.

Змагання з BMX-фрістайлу проходять на спеціальному майданчику, де райдери виконають якомога більше трюків за 60 секунд. Залік ведеться за складністю трюків, висотою стрибків, а також креативністю та стилем виконання.

BMX-фрістайл вперше вийшов на олімпійську сцену на юнацьких Іграх-2018 в Буенос-Айресі. Після цього дисципліна дебютувала на дорослому рівні в Токіо-2020.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.