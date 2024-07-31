Надія на гімнастів і веслувальниць: розклад виступів українських спортсменів 31 липня на Олімпійських іграх-2024
31 липня, у п'ятий день Олімпійських ігор-2024, українські спортсменки боротимуться за медалі у 4 видах програми: стрибках у воду, академічному веслуванні, веслуванні та спортивній гімнастиці.
Загалом у цей день на старти вийдуть 15 вітчизняних атлетів.
Олімпійські ігри-2024: календар, розклад змагань
10:00. Кульова стрільба, чоловіки. Стрільба з гвинтівки з 3 позицій, 50 м. Кваліфікація. Сергій Куліш.
🥇12:00. Стрибки у воду, жінки. Синхронні стрибки, вишка (10 м). Фінал. Ксенія Байло, Софія Лискун.
12:21. Плавання, чоловіки. 200 м на спині. Попередні запливи. Олександр Желтяков. Півфінал — 22:47.
12:24. Академічне веслування, чоловіки. Двійка парна розпашна легкої ваги. Півфінали. Станіслав Ковальов, Ігор Хмара.
🥇13:14. Академічне веслування, жінки. Четвірка парна. Фінал. Анастасія Коженкова, Євгенія Довгодько, Дарина Верхогляд, Катерина Дудченко.
🥇16:30. Веслувальний слалом, жінки. Каное-одиночка. Півфінал. Вікторія Ус. Фінал — 18:25.
🥇18:30. Спортивна гімнастика, чоловіки. Особиста першість на окремих снарядах. Олег Верняєв, Ілля Ковтун.
21:00. Бокс, чоловіки (57 кг). 1/8 фіналу. Айдер Абдураімов — Хав'єр Діаз.
21:30. Теніс, жінки. 1/4 фіналу. Донна Векич — Марта Костюк.
Після 4 днів Олімпіади в України одна медаль, яку здобула фехтувальниця Ольга Харлан.
Нагадаємо, у Парижі Україну представляють 140 українських атлетів — найменше в історії.
31 липня в Парижі розіграють 19 комплектів нагород у 10 видах спорту.