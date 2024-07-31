Надія на гімнастів і веслувальниць: розклад виступів українських спортсменів 31 липня на Олімпійських іграх-2024

31 липня, у п'ятий день Олімпійських ігор-2024, українські спортсменки боротимуться за медалі у 4 видах програми: стрибках у воду, академічному веслуванні, веслуванні та спортивній гімнастиці.

Загалом у цей день на старти вийдуть 15 вітчизняних атлетів.

Олімпійські ігри-2024: календар, розклад змагань

10:00. Кульова стрільба, чоловіки. Стрільба з гвинтівки з 3 позицій, 50 м. Кваліфікація. Сергій Куліш.

🥇12:00. Стрибки у воду, жінки. Синхронні стрибки, вишка (10 м). Фінал. Ксенія Байло, Софія Лискун.

12:21. Плавання, чоловіки. 200 м на спині. Попередні запливи. Олександр Желтяков. Півфінал — 22:47.

12:24. Академічне веслування, чоловіки. Двійка парна розпашна легкої ваги. Півфінали. Станіслав Ковальов, Ігор Хмара.

🥇13:14. Академічне веслування, жінки. Четвірка парна. Фінал. Анастасія Коженкова, Євгенія Довгодько, Дарина Верхогляд, Катерина Дудченко.

🥇16:30. Веслувальний слалом, жінки. Каное-одиночка. Півфінал. Вікторія Ус. Фінал — 18:25.

🥇18:30. Спортивна гімнастика, чоловіки. Особиста першість на окремих снарядах. Олег Верняєв, Ілля Ковтун.

21:00. Бокс, чоловіки (57 кг). 1/8 фіналу. Айдер Абдураімов — Хав'єр Діаз.

21:30. Теніс, жінки. 1/4 фіналу. Донна Векич — Марта Костюк.

Після 4 днів Олімпіади в України одна медаль, яку здобула фехтувальниця Ольга Харлан.

Нагадаємо, у Парижі Україну представляють 140 українських атлетів — найменше в історії.

31 липня в Парижі розіграють 19 комплектів нагород у 10 видах спорту.