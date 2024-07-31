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Желтяков не зміг пройти у півфінал Олімпіади у плаванні на 200 метрів

Владислав Уткін — 31 липня, 13:08
Желтяков не зміг пройти у півфінал Олімпіади у плаванні на 200 метрів

Український плавець Олександр Желтяков не зміг вийти у півфінал Олімпіади-2024 на дистанції 200 метрів на спині.

18-річний дніпрянин показав результат 1:58.41 хв. та посів 20 місце у кваліфікації. До наступного раунду пройшли 16 найкращих плавців.

Зазначимо, що це був останній виступ Желтякова на дебютних для нього Іграх. Раніше Олександр не зміг подолати кваліфікаційний заплив на 100-метрівці на спині.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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