Перше золото в історії Гватемали: Руано з олімпійським рекордом перемогла в стендовій стрільбі

Гватемальська спортсменка Адріано Руано здобула золото Олімпіади-2024 у стендовій стрільбі.

Руано набрала 45 очок та встановила новий олімпійський рекорд. Друге місце посіла італійка Марія Сільвана Станко (40). Бронзу виграла Пенні Сміт з Австралії (32).

1. 🥇 Адріано Руно Оліва (Гватемала) — 45

2. 🥈 Марія Сільвана Станко (Італія) — 40

3. 🥉 Пенні Сміт (Австралія) — 32

Для Гватемали це перша золота медаль Олімпіади в історії. До цього призером Ігор ставав лише легкоатлет Ерік Баррондо, який виборов срібло у спортивній ходьбі на 20 км на Іграх-2012 у Лондоні.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.