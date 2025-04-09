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🥇Паралімпійська збірна України – переможниця Кубку націй з голболу

Микола Дендак — 9 квітня 2025, 19:22
🥇Паралімпійська збірна України – переможниця Кубку націй з голболу
Паралімпійський комітет України

Паралімпійська збірна України з голболу посіла перше місце на Кубку Націй, що проходив у Берліні (Німеччина).

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

На шляху до фіналу українці спершу здолали Ізраїль (8:2), Південну Корею (6:1) та Бельгію (5:4). У чвертьфіналі збірна України здолала США (6:1), у півфіналі обіграла Швецію (4:3).

Вирішальний матч був проти Японії. Саме цій команді українці поступилися у фіналі на Паралімпіаді в Парижі-2024. Проте цього разу збірна України зуміла взяти реванш та здолати суперника з рахунком 8:4.

Склад збірної України з голболу

  • Сидоренко Федір;
  • Жигалін Родіон;
  • Олійник Василь;
  • Стрельчик Антон;
  • Топорков Олександр;
  • Циганенко Євгеній.

Голбол – це спортивна гра, в якій команда з трьох гравців повинна закинути м'яч з вбудованим дзвоником у ворота суперника.

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