Американка Ледекі з черговим олімпійським рекордом здобула восьме золото на Олімпіаді

Американська плавчиня Кеті Ледекі з олімпійським рекордом здобула золото на Олімпійських іграх-2024 на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Вона перемогла з рекордним відривом більш ніж на 10 секунд. Другою до фінішу дісталася ексросіянка Анастасія Кирпичникова, яка представляє Францію. Бронзу здобула Ізабель Гозе з Німеччини.

1. 🥇 Кеті Ледекі (США) — 15:30,02 (ОР)

2. 🥈 Анастасія Кирпичникова (Франція) — 15:40,35

3. 🥉 Ізабель Гозе (Німеччина) — 15:41,16

Для Ледекі це вже 8 золото в кар'єрі на Олімпійських іграх. Вона повторила рекорд легендарної американки Дженні Томпсон за кількістю перемог на ОІ серед жінок.

Нагадаємо, напередодні ірландський плавець Денієл Віффен побив олімпійський рекорд українця Михайла Романчука та виграв золоту медаль на дистанції 800 м вільним стилем.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого дня змагань Олімпійських ігор 2024 року.