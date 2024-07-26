Усе, що потрібно знати про Олімпійські ігри 2024

Зовсім скоро у Франції офіційно відкриють Ігри XXXIII Олімпіади. Чемпіон розповідає про все, що треба знати, аби бути в курсі найцікавіших подій і не пропустити нічого важливого.

Де пройдуть та коли розпочнуться Олімпійські ігри 2024

Головна спортивна подія чотириріччя відбудеться у Парижі з 26 липня по 11 серпня. Церемонія відкриття запланована на 26 липня, однак частина змагань розпочнеться на декілька днів раніше.

Змагання проходитимуть у тому числі й у 16 містах по всій європейській частині Франції: футбольні матчі відбуватимуться у Тулузі, Марселі, Ліоні, Ніцці, Нанті та Сент-Етьєні, а серфінгісти покажуть свою майстерність за 15700 кілометрів від столиці Франції — на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії.

Усі арени в передмістях Парижа розташовані не далі ніж за 10 кілометрів від олімпійського селища. Декотрі відомі історичні місця прийматимуть змагання: район Ейфелевої вежі — з пляжного волейболу, Версальський палац — з кінного спорту, Гран-Пале на Єлисейських полях — з фехтування й тхеквондо. Крім того, корти, на яких щорічно проходить Ролан Гаррос, прийматимуть змагання з тенісу.

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Містами-кандидатами на проведення Ігор, крім Парижа, були Гамбург, Бостон, Будапешт, Рим і Лос-Анджелес. Париж уже приймав Олімпійські ігри 1900 та 1924 років. Причому сто років тому відбулися останні ігри, які проводив П'єр де Кубертен — президент Міжнародного олімпійського комітету, який відродив Олімпіаду наприкінці XIX століття. Після завершення Ігор 2024 року Париж стане другим після Лондона містом, яке тричі приймало захід.

Відкриття Ігор у Парижі

День відкриття Олімпійських ігор 2024, 26 липня, обіцяє стати надзвичайно видовищною подією, оскільки вперше захід пройде на воді замість традиційного олімпійського стадіону.

Програма Олімпіади-2024

У програму літньої Олімпіади-2024 входять 32 види спорту, що охоплюють 306 змагань. Дебютують на Іграх у Парижі такі види спорту, як брейкінг, скелелазіння, скейтбординг та серфінг. Такий крок МОК спрямований на підвищення популярності події серед молоді.

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Учасники Ігор у Франції

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі братимуть участь 10 714 спортсменів з усіх куточків світу. Ця кількість менша, ніж під час попередніх Ігор у Токіо, де змагалися 11 092 атлетів. Проте ця Олімпіада точно увійде в історію, оскільки у Парижі вперше буде боротися за медалі однакова кількість чоловіків і жінок.

28 із 32 видів спорту на Іграх будуть гендерно рівними — у змаганнях братимуть участь як чоловіки, так і жінки. На Олімпіаді розіграють 329 медалей: 157 змагань для чоловіків, 152 змагання для жінок і 20 змагань для різних статей...

Шість із 205 національних олімпійських комітетів, які візьмуть участь у змаганнях, не мають у складі жодної спортсменки, а будуть представлені виключно чоловіками. Це Беліз, Гвінея-Бісау, Ірак, Ліхтенштейн, Науру та Сомалі.

Україна на Олімпіаді-2024

На літній Олімпіаді-2024 Україну представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту. При тому ліцензій в нас лише 124. На жаль, це буде найменше українське представництво в історії Ігор, у яких наша держава бере участь починаючи з 1996 року, якщо брати до уваги літні Олімпіади.

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Розмір державних призових для українських спортсменів за золоту медаль складе 125 тисяч доларів, срібло оцінюють у 100 тисяч, а бронзу — у 80 тисяч умовних одиниць. До речі, в Україні одні з найвищих у світі призових, особливо якщо порівнювати їх із зарплатами в країні.

До речі, вперше в історії Україна буде представлена на Іграх у футболі. Українська збірна під керівництвом Руслана Ротаня зіграє в одній групі з Аргентиною, Марокко та Іраком. Регламент змагань передбачає, що футболісти, що беруть участь у турнірі, повинні народитися після 1 січня 2001 року, однак кожна збірна може внести в заявку до трьох гравців, які старше цього віку.

Логотип Ігор

Логотип цьогорічних Ігор біло-золотий і має три складові: золоту медаль, символ Франції Маріанну й олімпійський вогонь. Ці символи показують обличчя, яке втілює прагнення організаторів поставити людей у центр Ігор.

Талісман Олімпіади-2024

Традиційні фрігійські ковпаки Фрігі є офіційними талісманами Олімпійських ігор в Парижі. Це червоні антропоморфні шапки, які вважають міжнародним символом свободи. У Франції червоний конічний головний убір із загнутим кінцем був елементом одягу незаможних революціонерів часів Великої Французької революції й емблемою якобінців.

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Також фригійський ковпак став символом свободи в США під час війни за незалежність. Саме він зображений на прапорі Нью-Йорка й печатці американського Сенату.

Олімпійські медалі

Над дизайном медалей працював ювелірний будинок Chaumet. Кожну з них прикрасили очищеним від фарби шестикутним фрагментом металу з Ейфелевої вежі. Метал цей залишився після останньої реконструкції, вага шматка металу з вежі на одній медалі — 18 грамів.

Діаметр кожної медалі — 8 см, а ось вага відрізняється, залежно від проби. Загальна вага золотої нагороди — 529 грамів, срібної — 525, бронзової — 455. На звороті медалей зобразили грецьку богиню перемоги Ніку, Пантеон й Олімпійські кільця, до яких цьогоріч також додали зображення Ейфелевої вежі.

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По краю нагороди вигравіювали назву виду спорту, дисципліни та події. Ці написи зробили французькою мовою. Усього буде розіграно 329 комплектів медалей, однак в командних видах спорту медалі отримує велика кількість людей, тому фактична кількість медалістів буде значно більша. Загалом виготовили 5 084 медалі.

Розклад змагань

Календар на кожен змагальний день та всю літню Олімпіаду в Парижі загалом буде доступний на сайті Чемпіон.

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Де дивитися Олімпійські ігри

Офіційним транслятором Парижа-2024 стало "Суспільне". Національний мовник покаже наживо не менше 200 годин змагань Олімпійських ігор. У цифровому мовленні T2 змагання транслюватимуть регіональні телеканали та спеціалізований канал "Суспільне Спорт". Також трансляції будуть доступні на вебсайті "Суспільне Спорт" та в ефірі "Радіо Промінь".

Співтранслятором літніх Ігор стала платформа MEGOGO. Онлайн-сервіс у повному обсязі покаже футбольний та баскетбольний турніри серед чоловіків, а також теніс, бокс, боротьбу та деякі інші види спорту. Крім того, понад 800 годин прямого ефіру Олімпіади-2024 можна буде переглянути на розширеній лінійці телеканалів Eurosport, що будуть доступні підписникам MEGOGO.