Байло та Лискун посіли 7 місце у фіналі стрибків з 10-метрової вишки на Олімпіаді-2024

Українські спортсменки Ксенія Байло та Софія Лискун посіли 7 місце у фіналі синхронних стрибків з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2024.

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Українки набрали 285 балів. Золото виграли китаянки Чен та Чанг (359 10), срібло вибороли представниці Північної Кореї (315,90), а трійку призерок замкнули британки (304,38).

1. 🥇 Китай — 359,10

2. 🥈 Північна Корея — 315,90

3. 🥉 Велика Британія — 304,38

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7. Україна — 285,00

Зазначимо, що Лискун є срібною призеркою юнацьких Олімпійських ігор-2018 у Буенос-Айресі у цій дисципліні, також на юнацьких Іграх вона здобула бронзу у змішаних командних змаганнях. Для неї турнір не завершується, вона виступить в особистих змаганнях на вишці. Для Ксенії ця Олімпіада стала дебютною у кар'єрі.

Нагадаємо, раніше Олексій Середа та Кирило Болюх посіли 5 місце у чоловічих синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки, а українки Анна Письменська та Вікторія Кесарь зайняли сьому позицію у фіналі Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.