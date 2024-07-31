Південна Корея здобула золото Олімпіади-2024 у командному фехтуванні на шаблях
Південна Корея здобула золоту медаль Олімпійських ігор-2024 у командному фехтуванні на шаблях.
У фіналі чоловічих змагань корейські шаблісти виявилися сильнішими за збірну Угорщини. Підсумковий результат — 45:41. бронзу здобула Франція, яка розгромила суперників з Ірану — 45:25.
1. 🥇 Південна Корея
2. 🥈 Угорщина
3. 🥉 Франція
Нагадаємо, раніше 32-річна українська шаблістка Ольга Харлан виграла для України першу і поки що єдину медаль на Олімпіаді-2024.
У Парижі Харлан матиме шанс виграти ще командну нагороду. Турнір жіночих збірних у шаблі розпочнеться 3 серпня о 14:00 за Києвом, у чвертьфіналі українкам протистоятимуть італійки.
Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого дня змагань Олімпійських ігор 2024 року.