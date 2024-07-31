Українські веслувальниці програли боротьбу за бронзу Олімпіади-2024 в парній четвірці

На Олімпійських іграх 2024 у Парижі українська команда виступила у фінальному заїзді жіночих парних четвірок в академічному веслуванні.

Україну представляли Євгенія Довгодько, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова та Катерина Дудченко. Спортсменки долали дистанцію 2000 метрів — олімпійський стандарт у даній дисципліні починаючи з 1912 року.

У фіналі українкам протистояли команди Китаю, Нідерландів, Великої Британії, Німеччини та Швейцарії. Причому китаянкам Чень Юнься, Чжан Лін, Лю Ян та Цуй Сяотун належить світовий рекорд 6,05,13, який вони таким же складом встановили на Іграх у Токіо-2020.

На початку фінального заїзду українки йшли на другому місці, програючи на перших 500 метрах лише нідерландкам. Згодом Коженкову та компанію на екваторі дистанції випередили британки.

На фінальному 500-метровому відрізку дистанції українки втратили темп і програли боротьбу за бронзу, пропустивши вперед німкень та швейцарок. Китаянки ж у статусі олімпійських чемпіонок та рекордсменок світу фінішували останніми

Результат фінального заїзду жіночих парних четвірок

1. 🥇 Велика Британія — 6:16,31

2. 🥈 Нідерланди — 6:16,46

3. 🥉 Німеччина — 6:19,70

4. Швейцарія — 6:20,12

5. Україна — 6:23,05

6. Китай — 6:27,08.

Зазначимо, що Україна вперше за вісім років виступила у фіналі жіночих парних четвірок на Олімпійських іграх. На Олімпіаді у Ріо українки зупинилися за крок від подіуму — посіли четверте місце, тоді до складу також входили Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова.

Анастасія Коженкова є олімпійською чемпіонкою 2012 року у цій дисципліні. Також на Іграх у Парижі мала виступити ще одна тріумфаторка Лондона-2012 Наталія Довгодько, проте її на місці першого номера команди замінила Євгенія Довгодько, яка є дружиною брата Наталі.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого дня змагань Олімпійських ігор 2024.