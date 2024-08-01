Француз Маршан завоював ще дві золоті медалі у плаванні на Олімпіаді-2024

Французький плавець Леон Маршан здобув дві золоті медалі у плаванні на 200 метрів батерфляєм, та 200 метрів брасом серед чоловіків на Олімпійських іграх-2024.

У першій дисципліні він проплив дистанцію за 1 хвилину 51,21 секунди, встановивши новий олімпійський рекорд. Срібло здобув угорець Крістоф Мілак, а бронзою відзначився Канадець Ілья Гарун.

1. 🥇 Леон Маршан (Франція)

2. 🥈 Крістоф Мілак (Угорщина)

3. 🥉 Ілья Гарун (Канада)

Слідом за перемогою на 200 метрів батерфляєм Леон за 2 години виграв ще одну золоту медаль, цього разу на 200 метрів брасом. Лідируючи від початку дистанції, він нікого не підпустив близько і завершив заплив з іще одним олімпійським рекордом. Срібну медаль здобув представник Австралії Зак Стабблті-Кук, а бронзу отримав Каспар Корбо з Нідерландів.

1. 🥇 Леон Маршан (Франція) — 2:05,86

2. 🥈 Зак Стабблті-Кук (Австралія) — 2:06,79

3. 🥉 Каспар Корбо (Нідерланди) — 2:07,90

Зазначимо, що Для Маршана це вже третє золото на Олімпіаді. Раніше француз переміг на дистанції 400 метрів комплексним стилем, також встановивши новий олімпійський рекорд.

Нагадаємо, що змагання з плавання на Іграх-2024 року проходитиме з 27 липня по 9 серпня на "Арені Дефан", а також у річці Сена. Програма Олімпіади з плавання складається з 37 дисциплін (по 18 у чоловіків і жінок та 1 змішана), зокрема, два марафони на відкритій воді завдовжки 10 км.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор-2024.