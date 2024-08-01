Костюк у неймовірній боротьбі поступилась Векич у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024

Перша ракетка України Марта Костюк (19) поступилась хорватці Донні Векич (21) у чвертьфіналі тенісного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Поєдинок тривав 2 години 58 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 2:6, 7:6(8). Українка 4 рази подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 6 з 17 брейк-пойнтів.

Перший сет розпочався для киянки з 4 програних геймів поспіль. Представниця Хорватії швидко зробила рахунок 5:1, після чого віддала три гейми, проте змогла реалізувати свою перевагу і перевести матч у наступний сет.

Він розпочався ще з двох програних геймів для Костюк, проте українка не здалася і зуміла взяти шість розіграшів поспіль.

Третя партія розпочалася з виграного гейму Мартою, проте Векич одразу зрівняла. У напруженій боротьбі рахунок перейшов до 3:3, після чого тенісистки обмінялися 2 виграними геймами.

На останніх двох геймах обом тенісисткам вже не вистачало сил, Донна почала часто робити подвійні помилки, а Марта — бити в аут. І в такій боротьбі матч перейшов у тай-брейк, де перемогу вирвала Векич.

Українка вела 4:0, після чого дозволила суперниці зрівняти рахунок. Пізніше вже хорватка мала свої матч-пойнти, киянка відіграла 2, проте третій — вже не зуміла.

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція

1/4 фіналу, 31 липня

Донна Векич (Хорватія) — Марта Костюк (Україна) 6:4, 2:6, 7:6(8)

Марта була єдиною представницею України в одиночному розряді на цій стадії. Еліна Світоліна у третьому колі поступилася чемпіонці Вімблдону Барборі Крейчиковій.

А ось у парному розряді українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок перемогли американок Деніел Коллінз та Дезері Кравчик у 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024.

Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого дня змагань Олімпійських ігор 2024 року.