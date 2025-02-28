220 спортсменів запросили заміну медалі Парижу-2024

Учасники ОІ-2024 продовжують скаржитися на якість медалей. Загалом надійшло 220 запитів на заміну медалей, здобутих на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Про це повідомляє BBC.

Раніше була інформація, що кількість спортсменів, які здобули медалі Олімпіади та Паралімпіади досягає сотні.

Медалі були розроблені французьким ювелірним домом Шоме із вставками заліза, взятого з Ейфелевої вежі під час її реконструкції у 20-му столітті.

"Французький монетний двір ("Monnaie de Paris") замінив деякі з них і продовжує свою операцію по заміні на прохання спортсменів", – йдеться в заяві.

Неназваний представник організації Парижу-2024 заявив, що йде співпраця з "Monnaie de Paris", щоб зрозуміти причину пошкодження, і пообіцяв, що "пошкоджені медалі будуть систематично замінюватися та гравіруватися так само, як оригінали".

Зауважимо, що на низьку якість нагород в ексклюзивному коментарі Чемпіону жалілася і Ольга Харлан, яка на Іграх-2024 здобула бронзу в особистій першості та золото разом зі збірною.

Українська фехтувальниця Юлія Бакастова також невдовзі після закінчення Олімпійських ігор звернула увагу, що медаль почала облазити.