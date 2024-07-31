Марта Костюк — Донна Векич: онлайн-трансляція
Сьогодні, 31 липня, перша ракетка України Марта Костюк (19) зіграє проти хорватки Донни Векич (21) у чвертьфіналі тенісного турніру на Олімпійських іграх-2024.
Поєдинок відбудеться на Центральному корті, початок — о 21:30 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри в цій новині.
Нагадаємо, що напередодні українки Марта Костюк та Даяна Ястремська знялися з олімпійського тенісного турніру у парному розряді.
Імовірно це пов'язано з перемогою Костюк над Марією Саккарі в одиночному розряді. Марта у майже 3-годинній зустрічі здолала представницю Греції та вийшла у чвертьфінал турніру.
Також ми проводимо для вас текстову онлайн-трансляцію п'ятого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.