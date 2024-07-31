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Джокович вийшов у чвертьфінал Олімпіади-2024: відома перша пара 1/4 фіналу

Владислав Уткін — 31 липня, 15:42
Джокович вийшов у чвертьфінал Олімпіади-2024: відома перша пара 1/4 фіналу

Сербський тенісист Новак Джокович здобув перемогу над німцем Домініком Кепфером в 1/8 фіналу одиночного турніру Олімпіади-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:3.

Новак зробив 5 ейсів, не допустив жодної подвійної помилки та використав 3 з 4 брейкпойнтів.

Олімпійські ігри-2024
Париж, Франція
1/8 фіналу, 31 липня

Новак Джокович (Сербія) — Домінік Кепфер (Німеччина) 7:5, 6:3

У чвертьфіналі Джокович зіграє проти грека Стефаноса Ціціпаса, який впевнено переграв аргентинця Себастяна Баеса (7:5, 6:1). Джокович та Ціціпас грали один з одним 13 разів. Серб лідирує в протистоянні 11-2, вигравши дев'ять останніх зустрічей.

Нагадаємо, у попередньому раунді Новак переміг Надаля у 60-му очному матчі.

Новак Джокович теніс Циципас Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024

Новак Джокович

Джокович переміг Надаля у 60-му очному матчі
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