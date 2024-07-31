Українка Вікторія Ус не змогла здобути олімпійську медаль у веслувальному слаломі

На Олімпійських іграх 2024 у Парижі був розіграний комплект медалей у веслувального слалому на каное серед жінок.

Єдина українська представниця у цій дисципліні Вікторія Ус, яка в півфіналі показала восьмий час, не змогла зачепитися за нагороду.

У фінальному заїзді, де виступили 12 спортсменок, 31-річна українка продемонструвала результат 117,98, набравши зокрема чотири секунди штрафу, та посіла 11 місце.

Зазначимо, що в півфінальному заїзді Ус виступила краще, завершивши його з результатом 114,26.

Триразовою олімпійською чемпіонкою стала 30-річна австралійка Джессіка Фокс, яка майже бездоганно подолала дистанцію. Три роки тому вона виграла у цій дисципліні золото Токіо-2020, а у Парижі вже тріумфувала в слаломі на каяку.

Срібну нагороду здобула 25-річна німкеня Єлена Лілік, а бронзу для США виборола 20-річна Еві Лейбфарт. Для обох призерок це дебютні олімпійські медалі.

1. 🥇 Джессіка Фокс (Австралія) — 101,06

2.🥈 Єлена Лілік (Німеччина) — 103,53

3. 🥉 Еві Лейбфарт (США) — 109,95

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11. Вікторія Ус (Україна) — 117,98

Для Вікторії Ігри у Парижі ще не завершені. 2 серпня вона спробує поборотися за нагороди в каяк-кросі. Напередодні Ус не змогла пройти у фінал веслувального слалому на байдарці.

Це четверті Олімпійські ігри для спортсменки. Найкращий результат Вікторія показала на Іграх-2020 у Токіо, де посіла 7 місце в каное-одиночці.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.