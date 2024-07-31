Британець вирвав золото на Олімпіаді-2024 у триатлоні

Британець Алекс Ї виборов золоту нагороду на Олімпійських іграх-2024 у чоловічому триатлоні.

Спортсмен зумів наздогнати новозеландця Гейдена Вайлда та випередити його на 6 секунд у боротьбі за найпрестижнішу медаль. Бронзу здобув француз Лео Бергер.

1. 🥇 Алекс Ї (Велика Британія) — 1:43:33

2. 🥈 Гейден Вайлд (Нова Зеландія) — 1:43:39

3. 🥉 Лео Бергер (Франція) — 1:43:43

Зазначимо, що це друга олімпійська медаль у кар'єрі Алекса. На Іграх-2020 у Токіо 26-річний спортсмен здобув срібло.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.