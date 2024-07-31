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Нідерланди вдруге поспіль виграли Олімпіаду в четвірці парній

Станіслав Лисак — 31 липня, 13:40
Нідерланди вдруге поспіль виграли Олімпіаду в четвірці парній

Нідерландський екіпаж з академічного веслування в четвірці парній здобув золоту нагороду Олімпійських ігор-2024.

Нідерландці в складі Леннарта ван Ліеропа, Фінна Флорейна, Тоне Вітена та Куна Метсемакерса впевнено виграли фінал A, обійшовши найближчих переслідувачів на понад 2 секунди. Срібло на фініші вирвали італійці, вони прийшли швидше за польський екіпа на 19 десятих секунди.

1. 🥇 Нідерланди — 5:42,00

2. 🥈 Італія — 5:44,40

3. 🥉 Польща — 5:44,59

Зазначимо, що Україна вийшла до фіналу в академічному веслуванні на Олімпіаді у жіночій четвірці парній. Наші спортсменки фінішували другими в першому кваліфікаційному заїзді. Перемогу у відбірковому етапі здобула команда Нідерландів.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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