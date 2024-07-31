Француженка Богран виграла в одиночному розряді з триатлону на Олімпіаді-2024

Французька триатлоністка Кассандра Богран виграла домашні Олімпійські ігри-2024 в одиночному розряді.

Богран вирвалася вперед після другого переходу і втримала першу сходинку, на етапах із плавання та велосипеду вона йшла в першій десятці. Другою фінішувала швейцарська спортсменка Джулі Деррон, що лідирувала на етапі плавання, однак втратила перемогу в бігу. Трійку замкнула Бет Поттер з Великої Британії.

Зазначимо, що Кассандра є бронзовою призеркою Токіо-2020 в змішаному розряді.

🥇 Кассандра Богран (Франція) — 1:54:55; 🥈 Джулі Деррон (Швейцарія) — 1:55:01; 🥉 Бет Поттер (Велика Британія) — 1:55:10.