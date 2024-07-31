Француженка Богран виграла в одиночному розряді з триатлону на Олімпіаді-2024
Французька триатлоністка Кассандра Богран виграла домашні Олімпійські ігри-2024 в одиночному розряді.
Богран вирвалася вперед після другого переходу і втримала першу сходинку, на етапах із плавання та велосипеду вона йшла в першій десятці. Другою фінішувала швейцарська спортсменка Джулі Деррон, що лідирувала на етапі плавання, однак втратила перемогу в бігу. Трійку замкнула Бет Поттер з Великої Британії.
Зазначимо, що Кассандра є бронзовою призеркою Токіо-2020 в змішаному розряді.
- 🥇 Кассандра Богран (Франція) — 1:54:55;
- 🥈 Джулі Деррон (Швейцарія) — 1:55:01;
- 🥉 Бет Поттер (Велика Британія) — 1:55:10.
Нагадаємо, раніше чоловічі змагання з триатлону були перенесені через забрудненість води на Сені. Програма була запланована на 30-31 липня та 5 серпня, а плавання на відкритій воді — на 8 і 9 серпня.
Олімпійський триатлон складається з трьох частин: плавання на 1,5 км, велоперегони на 40 км і забіг на 10 км. У змішаній естафеті беруть участь команди з чотирьох осіб (двоє чоловіків і дві жінки). Кожен спортсмен долає дистанцію у форматі естафети по 300 м заплив, 8 км велоперегони та 2 км забіг.
Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.