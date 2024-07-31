Куліш з третього місця вийшов у фінал стрільби на 50 м з гвинтівки

Український стрілець Сергій Куліш вийшов до фіналу Олімпійських ігор зі стрільби з гвинтівки з 3 положень на 50 метрів.

Українець набрав 592 очки. Середня влучність Куліша склала 9,867 (199 з коліна, 199 лежачи, 194 стоячи), що є третім результатом у відбірковому етапі.

Зазначимо, що перше місце посів китайський стрілець Лю Юйкунь, який встановив кваліфікаційний олімпійський рекорд. Юйкунь набрав 594 бали із середнім показником влучання 9,900 (199 з коліна, 197 лежачи, 198 стоячи).

Фінал цієї дисципліни відбудеться завтра, 1 серпня. Початок — о 10:30 за київським часом.

Нагадаємо, що Куліш завоював срібну нагороду в Ріо-2016 у пневматичній гвинтівці на 10 метрів. Зазначимо, що у 2022 році Сергій здобував золото чемпіонату світу в Каїрі з дрібнокаліберної гвинтівки з 3 положень на 50 метрів, а також срібло в міксти лежачи з цієї ж зброї.

Змагання зі стрільби на літніх Олімпійських іграх 2024 відбуваються з 27 липня по 5 серпня 2024 року. На Іграх-2024 у Парижі буде розіграно 15 комплектів нагород. Змагання пройдуть у місті Шатору, де знаходиться "Національний стрілецький центр".

Українські стрілки Олена Костевич та Віктор Банькін не зуміли подолати кваліфікацію в стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м у міксті. Раніше Костевич встановила національний рекорд на Олімпіаді-2024.

Зазначимо, що Чемпіон проводить для вас текстовий онлайн п'ятого дня Олімпійських ігор-2024.