Наслідки Олімпіади-2024: Каміла Конотоп пропустить чемпіонат Європи 2025

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп пропустить чемпіонат Європи 2025 через травму стегна, яку вона отримала ще під час Олімпійських ігор у Парижі.

Про у коментарі для Суспільне Спорт повідомила тренерка збірної України з важкої атлетики Наталія Скакун.

"У цьому році ми хочемо оновити наш склад. У нас дуже багато перспективних дівчат, які підіймають гарні результати. Сподіваюся, що вже на наступний олімпійський цикл матимемо оновлену команду.

Цілі у нас найамбітніші. Ми завжди приїжджали з чемпіонатів Європи з медалями, з кубками у командному заліку. Сподіваюся, що і на цьому Євро теж покажемо гарний результат", – сказала Скакун.

Зазначимо, що спортсменка з Харкова тричі вигравала ЧЄ у двоборстві (2021, 2023, 2024), а на чемпіонаті світу-2023 у саудівському Ер-Ріяді здобула "велике" срібло (малі срібло у ривку та бронзу в поштовху).

Нагадаємо, на Олімпіаді в Парижі Каміла впевнено взяла вагу 104 кг у ривку, та встановила олімпійський рекорд, який протримався декілька хвилин, але під час виконання першої спроби на 106 кг Конотоп зазнала пошкодження.

У другій частині змагання українка підняла 123 кг, але біль нагадав про себе під час спроби взяти 129 та 132 кг. У підсумку, українська спортсменка посіла 7 місце у загальному заліку.