18-річна китаянка виграла золото в BMX-фристайлі

Китаянка Ден Явен здобула золоту медаль на Олімпіських іграх-2024 у дисципліні ВМХ-фристайл.

18-річна спортсменка посіла перше місце з результатом 92,60. Срібло здобула американка Перріс Бенегас (90,70). Бронзовою призеркою стала австралійка Наталія Дім (88,80).

1. 🥇 Ден Явен (Китай) — 92.60

2. 🥈 Перріс Бенегас (США) — 90.70

3. 🥉 Наталія Дім (Австралія) — 88.80

Змагання з BMX-фрістайлу проходять на спеціальному майданчику, де райдери виконають якомога більше трюків за 60 секунд. Залік ведеться за складністю трюків, висотою стрибків, а також креативністю та стилем виконання.

BMX-фрістайл вперше вийшов на олімпійську сцену на юнацьких Іграх-2018 в Буенос-Айресі. Після цього дисципліна дебютувала на дорослому рівні в Токіо-2020.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.