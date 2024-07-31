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Ус вийшла у фінал Олімпіади у веслувальному слаломі в каное

Владислав Уткін — 31 липня, 17:04
Ус вийшла у фінал Олімпіади у веслувальному слаломі в каное

Українка Вікторія Ус вийшла у фінал Олімпійських ігор-2024 у веслувальному слаломі в каное-одиночці.

У півфіналі взяли участь 18 спортсменок. До фіналу пройшли 12 найкращих веслувальниць.

Українка, попри чотири секунди штрафу, завершила півфінальний заїзд за 114.26 секунд та посіла 8-му позицію. Фінал орієнтовно розпочнеться о 18:25 за київським часом.

Напередодні Ус не зуміла пройти у фінал на байдарці. Зазначимо, що це четвертий виступ на Олімпіаді для Вікторії. Найкращий результат вона показала у 2021 році в Токіо, коли посіла 7 місце в каное-одиночці.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.
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