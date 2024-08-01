Китаєць Чжанле встановив світовий рекорд з плавання на 100 метрів та здобув золото на Олімпіаді-2024

Китайський плавець Пань Чжанле встановив світовий рекорд на 100 метрів вільним стилем та здобув золото на Олімпійських іграх-2024.

19-річний китаєць подолав дистанцію за 46.40 секунд. Другим фінішував представник Австралії Кайл Чалмерс (47.48), а бронзу здобув Давід Попович з Румунії з результатом 47.49. Він випередив угорця Нандора Немета на 0,01 секунди.

1. 🥇 Пань Чжанле (Китай) — 46.40 (СР);

2. 🥈 Кайл Чалмерс (Австралія) — 47.48;

3. 🥉 Давід Попович (Румунія) — 47.49.

Нагадаємо, напередодні ірландський плавець Денієл Віффен побив олімпійський рекорд українця Михайла Романчука та виграв золоту медаль на дистанції 800 м вільним стилем.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого дня змагань Олімпійських ігор 2024 року.