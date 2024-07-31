Хмара та Ковальов не змогли вийти у медальний фінал у двійці парній на Олімпіаді-2024

Українська пара веслувальників Ігор Хмара та Станіслав Ковальов не зуміли вийти у медальний фінал в академічному веслуванні у двійці парній легкої ваги на Олімпійських іграх-2024.

Українці прийшли на фініш п'ятими з результатом 6:37,35. У фіналі B хлопці поборються за 7-12 місце. Раніше вони не змогли напряму пробитися до півфіналу, поступившись ірландцям, норвежцям та грекам, але фінішували другими у втішному заїзді.

Зазначимо, що Україна вийшла до фіналу в академічному веслуванні на Олімпіаді у жіночій четвірці парній. Наші спортсменки фінішували другими в першому кваліфікаційному заїзді. Перемогу у відбірковому етапі здобула команда Нідерландів.

Нагадаємо, що на літній Олімпіаді-2024 Україну представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту. При тому ліцензій в нас лише 124. Це найменше українське представництво в історії Ігор, у яких наша держава бере участь починаючи з 1996 року, якщо брати до уваги літні Олімпіади.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.