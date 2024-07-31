Хорватська дзюдоїстка вперше стала олімпійською чемпіонкою

Хорватська дзюдоїстка Барбара Матич здобула золоту нагороду на Олімпіаді-2024 у категорії до 70 кг.

29-річна спортсменка перемогла у фінальному поєдинку німкеню Міріам Буткерейт. Бронзові нагороди завоювали австрійка Міхаела Поллерес, яка виявилася сильнішою за іспанку Ай Цунода Роустант. Також бронзу для Бельгії принесла Габріелла Віллемс, яка здолала нідерландку Санне ван Дейк.

1. 🥇 Барбара Матич (Хорватія)

2. 🥈 Міріам Буткерайт (Німеччина)

3. 🥉 Міхаела Поллерс (Австрія)

3. 🥉 Габріелла Віллемс (Бельгія).

Зазначимо, що для Матич це перша олімпійська медаль в кар'єрі. На Іграх-2016 вона вилетіла в 1/16 фіналу, а у 2021 році посіла 5 місце. Барбора є дворазовою чемпіонкою світу.

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка Дар'я Білодід через дискваліфікацію програла в 1/8 фіналу дворазовій чемпіонці світу Харуці Фунакубо з Японії (до 57 кг).

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.