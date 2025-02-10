IBA подала в суд на МОК за допуск до Олімпіади-2024 трансгендерних боксерок

Міжнародна боксерська асоціація (IBA) подала позов до суду на Міжнародний олімпійський комітет за те, що він допустив боксерок Імане Хеліф та Лін Юй Тін до Олімпійських ігор 2024 в Парижі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Зазначається, що приводом для позову став нещодавній указ президента США Дональда Трампа, який заборонив трансгендерам брати участь у жіночих спортивних змаганнях.

"Указ президента Трампа заборонити спортсменам-трансгендерам займатися жіночим спортом підтверджує зусилля IBA щодо захисту чесності жіночого спорту. Наші дії спрямовані на забезпечення гендерної рівності в боксі. Ми закликаємо інші міжнародні федерації наслідувати приклад IBA, оскільки ми маємо унікальні можливості для вирішення цієї проблеми та захисту прав наших спортсменів", – заявив президент IBA росіянин Умар Кремльов.

У підсумку, що Хеліф, що Лін Юй Тін виграли золото ОІ. IBA також запропонувала фінансову підтримку боксеркам з Парижа-2024, які бажають подати позов до суду щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, на Олімпійських Іграх-2024 стався скандал через поєдинок 1/8 фіналу між Анджелою Каріні та алжиркою Імане Хеліф. Тоді італійка відмовилась від продовження поєдинку та звинуватила суперницю у тому, що вона чоловік.

У 2023 році спортсменка провалила гормональний тест та була дискваліфікована з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону.

Сама Хеліф згодом заявила, що має намір перейти у професіонали.