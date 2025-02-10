Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

IBA подала в суд на МОК за допуск до Олімпіади-2024 трансгендерних боксерок

Микола Дендак — 10 лютого 2025, 20:30
IBA подала в суд на МОК за допуск до Олімпіади-2024 трансгендерних боксерок
Імане Хеліф
Getty Images

Міжнародна боксерська асоціація (IBA) подала позов до суду на Міжнародний олімпійський комітет за те, що він допустив боксерок Імане Хеліф та Лін Юй Тін до Олімпійських ігор 2024 в Парижі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Зазначається, що приводом для позову став нещодавній указ президента США Дональда Трампа, який заборонив трансгендерам брати участь у жіночих спортивних змаганнях.

"Указ президента Трампа заборонити спортсменам-трансгендерам займатися жіночим спортом підтверджує зусилля IBA щодо захисту чесності жіночого спорту. Наші дії спрямовані на забезпечення гендерної рівності в боксі. Ми закликаємо інші міжнародні федерації наслідувати приклад IBA, оскільки ми маємо унікальні можливості для вирішення цієї проблеми та захисту прав наших спортсменів", – заявив президент IBA росіянин Умар Кремльов.

У підсумку, що Хеліф, що Лін Юй Тін виграли золото ОІ. IBA також запропонувала фінансову підтримку боксеркам з Парижа-2024, які бажають подати позов до суду щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, на Олімпійських Іграх-2024 стався скандал через поєдинок 1/8 фіналу між Анджелою Каріні та алжиркою Імане Хеліф. Тоді італійка відмовилась від продовження поєдинку та звинуватила суперницю у тому, що вона чоловік.

У 2023 році спортсменка провалила гормональний тест та була дискваліфікована з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону.

Сама Хеліф згодом заявила, що має намір перейти у професіонали.

Париж-2024 МОК (Міжнародний олімпійський комітет) Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Імане Хеліф

Імане Хеліф

Скандальна алжирська боксерка після золота на Олімпіаді-2024 перейде у професіонали
Хеліф — про позов за булінг: Мені було дуже боляче, я не можу описати свій страх
Маск, Трамп та Роулінг: Алжирська боксерка Хеліф подала позов до суду за буллінг
Скандальна алжирська боксерка виграла Олімпіаду в Парижі
Гендерний скандал на Олімпіаді: італійська боксерка відмовилася продовжити бій проти "біологічного чоловіка"

Останні новини