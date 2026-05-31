Україна обіграла Португалію та вдруге в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи
Збірна України з мініфутболу перемогла Португалію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2026 року, що триває у Братиславі.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь "синьо-жовтих".
Підопічні Олександра Бондаря швидко відкрили рахунок у матчі. На 2-й хвилині Денис Бланк ефектним ударом поцілив у дальній кут воріт суперника.
Українці не зупинилися на досягнутому і вже на 7-й хвилині подвоїли перевагу. Результативний удар на свій рахунок записав Вадим Іванов, який скористався передачею Дмитра Клочка. Ще до перерви "синьо-жовті" могли збільшити перевагу, але Микита Сініцин не реалізував свої моменти.
Португальці активно розпочали другу половину зустрічі. На 26-й хвилині Дуарте після вкидання з аута скоротив різницю в рахунку. Проте одразу ж українці відігралися. Михайло Грицина скористався помилкою голкіпера Мігеля Гомеша та відправив м'яч у порожні ворота.
Останні хвилини пройшли на зустрічних курсах. Обидві команди мали можливості змінити цифри на табло. Втім, до фінального свистка рахунок не змінився.
Україна здобула третю перемогу на Євро-2026 та вийшла до 1/4 фіналу. "Синьо-жовті" повторили історичне досягнення 2018 року, коли вперше потрапили до вісімки кращих.
Мініфутбол – Євро-2026
1/8 фіналу, 31 травня
Україна – Португалія 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 2 Бланк, 2:0 – 7 Іванов, 2:1 – 26 Дуарте, 3:1 – 27 Грицина
У чвертьфіналі Україна зіграє проти Грузії, яка сенсаційно вибила з турніру команду Польщі.
В інших матчах 1/8 фіналу Болгарія розгромила Францію, а Угорщина по пенальті здолала Боснію і Герцеговину.