Україна розгромила Бельгію у стартовому матчі на Євро-2026

Сергій Шаховець — 28 травня 2026, 14:26
Збірна України з мініфутболу здобула перемогу над Бельгією у стартовому матчі на чемпіонаті Європи 2026 року, що проходить у Братиславі.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь "синьо-жовтих".

Підопічні Олександра Бондаря відкрили рахунок на 4-й хвилині після ефектного удару Вадима Іванова. "Синьо-жовті" збільшили перевагу на 12-й хвилині – Іванов оформив дубль у матчі.

Наприкінці першого тайму українці зробили рахунок розгромним. Упродовж двох хвилин відзначилися Андрій Цопа та Денис Бланк.

У другій половині зустрічі арбітр показав червону картку гравцеві Бельгії Набілю Джааді, який залишив команду в меншості. Втім, українці не скористалися чисельною перевагою, хоча мали можливості вразити ворота бельгійців.

У підсумку Україна здобула розгромну перемогу над Бельгією.

Мініфутбол – Євро-2026
1 тур, 28 травня

Україна – Бельгія 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 4 Іванов, 2:0 – 12 Іванов, 3:0 – 25+2 Цопа, 4:0 – 25+3 Бланк

Вилучення: Набіль Джааді, 34

Після розгромної перемоги над Бельгією Україна очолила групу С на Євро-2026.

У наступному матчі на Євро-2026 збірна України зустрінеться з Туреччиною. Поєдинок відбудеться 29 травня та розпочнеться о 15:30. Третім суперником "синьо-жовтих" на груповій стадії буде Сербія (30 травня, початок о 22:15).

Збірна України з мініфутболу

Збірна України з мініфутболу

