Болгарія розгромила Францію, Угорщина по пенальті пройшла Боснію: результати 1/8 фіналу ЧС-2026 з мініфутболу

У неділю, 31 травня, у словацькій Братиславі відбулися перші матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026 з мініфутболу.

Програму ігрового дня відкрив поєдинок між Боснією і Герцеговиною та Угорщиною. В основний час суперники не визначили переможця. У серії післяматчевих пенальті влучнішими були угорські футболісти, які здобули путівку до наступного раунду.

В іншому протистоянні Болгарія розгромила Францію (6:1). Перший тайм зустрічі не віщував такого результату. Болгари лише завдяки голу на 25-й хвилині пішли на перерву, ведучи в рахунку. Проте у другій половині матчу болгари забили французам чотири м'ячі, здобувши переконливу перемогу.

У третьому матчі дня визначився потенційний суперник України у чвертьфіналі. Збірна Грузії у серії пенальті сенсаційно перемогла Польщу та пробилася в наступний раунд змагань.

Збірна України у 1/8 фіналу зустрінеться з Португалією. Ця гра розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи-2026 з мініфутболу

1/8 фіналу, 31 травня

Боснія і Герцеговина – Угорщина 2:2 (2:3 по пенальті)

Болгарія – Франція 6:1

Польща – Грузія 1:1 (0:1 по пенальті)

Україна – Португалія

Останні чотири матчі 1/8 фіналу відбудуться у понеділок, 1 червня. За їхніми підсумками визначаться чвертьфінальні пари Євро-2026.

