Історична звитяга: Україна розтрощила Угорщину та вперше вийшла у фінал Євро

Збірна України з мініфутболу у 1/2 фіналу сенсаційно перемогла Угорщину на чемпіонаті Європи-2026.

Поєдинок завершився з рахунком 5:1 на користь "синьо-жовтих".

Стартові хвилини пройшли у спокійному темпі. Обидві команди придивлялися одна до одної. Непогані моменти були у Клочка та Бланка, але в обох випадках надійно зіграв голкіпер угорців Таїті.

Наприкінці першого тайму підопічні Олександра Бондаря упродовж двох хвилин відправили два м'ячі у ворота угорців. Спочатку Вадим Іванов скористався пасом Дениса Бланка та влучно пробив головою. А вже за хвилину Бланк використав вихід сам на сам з голкіпером, подвоївши перевагу "синьо-жовтих".

Угорці увімкнулися на початку другої 25-хвилинки. Стартова навала принесла результат. Тібор Кеш скоротив розрив у рахунку ударом з близької відстані.

Втім, цей гол не знітив українців. На 35-й хвилині Іванов оформив дубль, завершивши швидку контратаку красивим ударом. Довершили розгром суперників Колесников та Сорокін.

Україна вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" вже гарантували собі срібні медалі.

Мініфутбол – Євро-2026

1/2 фіналу, 3 червня

Угорщина – Україна 1:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 22 Іванов, 0:2 – 23 Бланк, 1:2 – 33 Кеш, 1:3 – 35 Іванов, 1:4 – 41 Колесников, 1:5 – 48 Сорокін

Відеоогляд матчу Угорщина – Україна

Нагадаємо, що у чвертьфіналі збірна України розгромила Грузію з рахунком 4:0. Героєм поєдинку став Михайло Грицина, який оформив хеттрик.

Збірна Угорщини торік стала віцечемпіоном світу, а на Євро-2016 "мадяри" здобули бронзові нагороди.

Фінал чемпіонату Європи 2026 у Братиславі відбудеться 4 червня. У боротьбі за трофей Україна зустрінеться з переможцем пари Азербайджан – Сербія.