Збірна України розгромила Грузію та вперше в історії вийшла у півфінал чемпіонату Європи

Збірна України з мініфутболу переграла національну команду Грузії в 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2026.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь "синьо-жовтих".

Українці вийшли вперед на 12-й хвилині. Михайло Грицина коліном переправив м'яч у сітку воріт після вкидання з ауту, яке виконав Олександр Колесников. У схожому стилі "синьо-жовті" подвоїли свою перевагу: знову спрацювала зв'язка Колесникова та Грицини. Олександр виконав вкидання з ауту, а Михайло забив гол і оформив дубль.

На початку другого тайму Грицина оформив хеттрик, реалізувавши вихід віч-на-віч із голкіпером. Автором результативної передачі знову став Олександр Колесников.

Остаточний рахунок у матчі встановив Колесников ударом зі штрафного. М'яч рикошетом від стінки дезорієнтував воротаря та влетів у сітку воріт.

Українці вийшли до півфіналу, де зіграють зі збірною Угорщини. Зазначимо, що "синьо-жовті" гарантували собі щонайменше бронзові нагороди, адже матч за третє місце регламентом не передбачений.

Мініфутбол – Євро-2026

1/4 фіналу, 2 червня

Грузія – Україна 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 12 Грицина, 0:2 – 19 Грицина, 0:3 – 26 Грицина, 0:4 – 47 Колесников

"Синьо-жовті" посіли перше місце у групі C. У ній вони переграли Бельгію (4:0), Туреччину (3:2) та зіграли внічию з чинними чемпіонами Європи сербами (1:1), а в 1/8 фіналу переграли Португалію (3:1).

Континентальна першість триває з 27 травня по 4 червня у Братиславі, столиці Словаччини.

Нагадаємо, минулого року, на чемпіонаті світу 2025 з мініфутболу, Україна завершила боротьбу після групового етапу.