Сербія здолала Туреччину, перші поразки Португалії та Англії на Євро-2026 з мініфутболу

У середу, 27 травня, у словацькій Братиславі стартував чемпіонат Європи-2026 з мініфутболу.

У перший ігровий день було заплановано 9 матчів. Програму відкрила зустріч Угорщини та Польщі, де у вольовому поєдинку перемогу святкували поляки. В іншій дуелі гри Е Казахстан "всуху" переміг Словенію.

Грузія мінімально здолала англійських суперників, а Чехія розтрощила Португалію.

У квартеті С, де грає Україна, Туреччина поступилася Сербії.

Груповий етап, 27 травня

Група А

Словаччина – Греція 3:1

Чорногорія – Боснія і Герцеговина 1:1

Група В

Чехія – Португалія 5:2

Болгарія – Ізраїль 1:1

Група С

Сербія – Туреччина 2:1

Група D

Грузія – Англія 1:0

Румунія – Іспанія 1:1

Група Е

Угорщина – Польща 2:3

Казахстан – Словенія 2:0

Відзначимо, що українська збірна розпочне свій шлях на Євро 28 травня. Першим суперником "синьо-жовтих" буде Бельгія. Початок – о 13:15 (за київським часом). "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Україна – Бельгія.

