Сербія здолала Туреччину, перші поразки Португалії та Англії на Євро-2026 з мініфутболу
У середу, 27 травня, у словацькій Братиславі стартував чемпіонат Європи-2026 з мініфутболу.
У перший ігровий день було заплановано 9 матчів. Програму відкрила зустріч Угорщини та Польщі, де у вольовому поєдинку перемогу святкували поляки. В іншій дуелі гри Е Казахстан "всуху" переміг Словенію.
Грузія мінімально здолала англійських суперників, а Чехія розтрощила Португалію.
У квартеті С, де грає Україна, Туреччина поступилася Сербії.
Група А
Словаччина – Греція 3:1
Чорногорія – Боснія і Герцеговина 1:1
Група В
Чехія – Португалія 5:2
Болгарія – Ізраїль 1:1
Група С
Сербія – Туреччина 2:1
Група D
Грузія – Англія 1:0
Румунія – Іспанія 1:1
Група Е
Угорщина – Польща 2:3
Казахстан – Словенія 2:0
Відзначимо, що українська збірна розпочне свій шлях на Євро 28 травня. Першим суперником "синьо-жовтих" буде Бельгія. Початок – о 13:15 (за київським часом). "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Україна – Бельгія.
