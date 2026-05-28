Україна – Бельгія 4:0. Як "синьо-жовті" з розгромної перемоги стартували на Євро-2026

У четвер, 28 травня, збірна України з мініфутболу зіграла матч першого туру на чемпіонаті Європи 2026 проти Бельгії.

Континентальну першість приймає Братислава. Гра розпочалась о 13:15 за київським часом.

"Чемпіон" провів текстову онлайн-трансляцію поєдинку безпосередньо в цій новині.

Лунає фінальний свисток! Україна з розгромної перемоги 4:0 розпочала Євро-2026! 53' Удар Микити Синицина зі штрафного відбив голкіпер Бельгії. 52' Наполеоне отримав "гірчичник" за фол проти Синицина. 52' Хороший сейв від Магурського після удару здалеку. Рефері компенсував 2 хвилини! 50' Малела пробив неточно по воротах України. 48' Михайло Грицина з ауту загострював гру, голкіпер Бельгії перехопив м'яч. 46' Ще одна жовта картка в бельгійців, грубо вони діють на полі. 45' Ще один удар із близької відстані від Бельгії. Магурський знову на місці. 42' Мирослав Магурський виконав чудовий сейв! 41' Бельгія завдала два поспіль удари, проте вони виявились неточними. 39' Удар Олександра Колесникова у площину відбив воротар бельгійців. 38' Україна впевнено діє на полі, демонструючи чудовий контроль м'яча в більшості. 36' Небезпечну атаку провели бельгійці. Удар у ближній кут виявився неточним. 34' Набіль Джааді за неспортивну поведінку отримав ще одну жовту картку й залишає поле. 31' Набіль Джааді отримав "гірчичник". 31' Микита Синицин пробив у площину воріт, голкіпер був на місці. 30' Наші гравці двічі поспіль запресингували бельгійців на 28' Україна розіграла штрафний, після чого відбувся дуже неточний удар. 26' Другий тайм стартував і бельгійці його розпочали з удару у площину на перших секундах. Перерва! 28' 4:0! Денис Бланк збільшує перевагу "синьо-жовтих". Андрій Цопа віддав асист п'ятою. 27' 3:0! Андрій Цопа доводить рахунок до розгромного, скориставшись помилкою гравців збірної Бельгії. 26' Дмитро Сорокін не влучив у ворота ударом у ближній кут. Рефері компенсував 3 хвилини. 24' Бельгія більше діє на м'ячі, проте до моментів це не призводить. 22' Гра відновилась. 20' Вадим Іванов отримав удар коліном по голові й наразі потребує медичної допомоги. 19' Ще один удар від Бельгії, дуже неточна спроба. 17' Бельгійці вперше пробили небезпечно по воротах. М'яч пролетів повз дальню стійку. 15' Сергій Лапа мав неймовірний шанс забити, але не влучив у ворота зі вбивчої позиції. 14' Бельгійцям поки нічого не вдається створити в атаці. 12' 2:0! Вадим Іванов оформив дубль після виходу України фактично три в нуль. 11' Микита Синицин пробив вище воріт зі штрафного. 9' Бельгійці провели затяжну атаку, проте Україна впевнено відзахищалась. 7' Михайло Грицина пробив вище воріт після розіграшу кутового. 4' 1:0! Вадим Іванов вивів Україну вперед у рахунку, завдавши хороший удар у дальній кут. 3' Михайло Грицина опинився на ударній позиції, але зазисник бельгійців в останній момент нівелював небезпеку. 2' Ігор Тихненко завдав першого удару по воротах, проте він не виявився небезпечним. Стартовий свисток пролунав! Пролунали гімни обох країн, до старту гри залишаються лічені хвилини. Стартовий склад збірної України

Зазначимо, що суперниками "синьо-жовтих" у квартеті C також стануть Туреччина та Сербія. Минулого року наша збірна брала участь у чемпіонаті світу, де не змогла подолати груповий етап.