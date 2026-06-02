Грузія – Україна: онлайн-трансляція чвертьфіналу Євро-2026

У вівторок, 2 червня, збірна України з мініфутболу зіграє матч 1/4 фіналу на чемпіонаті Європи 2026 проти Грузії.

Континентальну першість приймає Братислава. Гра розпочнеться 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що "синьо-жовті" посіли перше місце у групі C. У ній вони переграли Бельгію (4:0), Туреччину (3:2) та зіграли внічию з чинними чемпіонами Європи сербами (1:1), а в 1/8 фіналу переграли Португалію (3:1).

Грузини ж у першому раунді плейоф здолали в серії пенальті Польщу. А перед цим на груповому етапі фінішували другими у квартеті з Румунією, Іспанією та Англією.