Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2026

У суботу, 30 травня, збірна України з мініфутболу зіграє матч третього туру на чемпіонаті Європи 2026 проти Сербії.

Континентальну першість приймає Братислава. Гра розпочнеться о 22:15 за київським часом.

Зазначимо, що суперниками "синьо-жовтих" у квартеті C також є Бельгія та Туреччина. Україна здолала їх із рахунком 4:0 та 3:2 відповідно й уже гарантувала собі місце у плейоф.