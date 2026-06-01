Румунія розбила Австрію, Сербія переграла Грецію в 1/8 фіналу ЧЄ-2026
1 червня 2026, 23:04
У понеділок, 1 червня, у словацькій Братиславі відбулася низка матчів 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026 з мініфутболу.
Так, Румунія розгромила Австрію, Сербія переграла Грецію, а Чехія перемогла Черногорію.
Останній чвертьфіналіст визначиться у протистоянні Азербайджан – Казахстан, які зіграють о 23:00 за київським часом.
Мініфутбол – Євро-2026
1/8 фіналу, 1 червня
Румунія – Австрія 7:0
Греція – Сербія 2:4
Чехія – Чорногорія 2:0
- 23:00 Азербайджан – Казахстан
Як відомо, в 1/4 вже зіграє збірна України, яка напередодні перемогла Португалію.